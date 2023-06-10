أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلاب الثانوية العامة 2023 ضرورة استلام أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 لأهمية استلام الرقم ورقيًا من المدرسة وعدم طباعته فقط من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

لماذا يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 استلام رقم الجلوس من المدرسة؟

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة إن رقم جلوس الطالب الورقى عبارة عن مستند رسمي من لجنة النظام والمراقبة ويوجد به اسم الطالب وصورته الشخصية وبياناته مدونة ومطبوعة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى أن رقم جلوس الطالب الورقى مدون به رقم لجنته الامتحانية واسم المدرسة التى سيمتحن بها الطالب والرقم المطبوع للجلوس وخلفية رقم الجلوس هى مجموعة نقاط وتعليمات هامة لجميع أبنائنا الطلاب.

طلاب الثانوية العامة 2023 ورقم الجلوس

ومن واجبات لجنة أمن المدرسة ورئيس اللجنة الاطلاع على رقم جلوس الطالب قبل دخوله إلى لجنته ومن حق الأمن ومسئولى اللجنة عدم دخول الطالب إلى مقر اللجنة دون رقم جلوسه الورقى، وإذا تقدم الطالب بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة إلى إحدى الكليات العسكرية فلابد من إحضار رقم جلوسه من ضمن مستندات ملف التقديم للكلية العسكريه المتقدم إليها.

الثانوية العامة 2023

ونبهت المصادر على طلاب الثانوية العامة 2023 أنه عند فقدان رقم جلوس الطالب لابد من استخراجها مرة أخرى من خلال لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) بمقابل مادي قيمته ٥٠ جنيها، وبمجرد انتهاء امتحان الثانوية العامة يتم التخلص من أرقام الجلوس المتبقية إلى شئون طلبة الإدارة التعليمية وتسليمها إليهم رسمياً .

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023 على أن تبدأ الامتحانات فى 12 يونيو الجارى بالمواد الغير مضافة للمجموع ويتم عقد امتحانات المواد الأساسية والتى تبدأ بمادة اللغة العربية يوم 18 يونيو الجارى على أن تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 15 يوليو المقبل.

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