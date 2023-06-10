تعليمات كثيرة تلقاها المركز القومى للامتحانات عن امتحانات الثانوية العامة 2023، ومازال يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تفاصيل الاسئلة وكيف تأتى، فى هذا السياق ترصد الدستور كافة التفاصيل عن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 حسبما أعلنت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كل ما تريد معرفته عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

تم تنظيم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، أما الجزء الثاني من أسئلة امتحانات الثانوية العامة يشتمل على أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية، ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وعن الاسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة 2023 تكون الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية في النسخ الاختبارية الأربعة «أ، ب، ج، د» لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، أما بالنسبة لأسئلة مواد اللغات «العربية- الأجنبية» في حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وقد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يوجد تعليمات من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بأن تندرج أسئلة امتحانات الثانوية العامة من السهل إلى الصعب وتكون واضحة، و تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، و تم مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

بالاضافة إلى أنه تم مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب و سيتم مراعاة المستويات المعرفية وهى 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو الجارى على أن تبدأ الامتحانات بالمواد الغير مضافة وهى التربية الوطنية والدينية والاقتصاد والاحصاء على أن تبدأ الامتحانات الاساسية يوم 18 يونيو بمادة اللغة العربية.

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