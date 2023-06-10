محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي من المقرر انطلاقها يوم الاثنين 12 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ووجّه بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقي أية بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (104) لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لاستقبال (37) ألف و(179) طالبًا وطالبة، فضلًا عن فرش وتجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذا الانتهاء من تجهيز مقر مركز توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكل اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولًا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتًا إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم أوجه الدعم اللوجستي اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

من جهته، أكد المحافظ أنه سيتابع على مدار الساعة، انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.