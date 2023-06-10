محافظ سوهاج يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، في 72 لجنة عامة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، موجهًا بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.



ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.



من جانبه، قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 29 ألفًا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، لافتًا إلى أن المديرية قد أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية والوحدات المحلية.