ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم السبت 29-4-2023 داخل محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل والذي سيحدد أسعار تداول المعدن النفيس وفقا لقيمة الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم السبت 29-4-2023 داخل محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 29-4-2023 داخل محلات الصاغة ارتفاع بقيمة 5 جنيهات خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 2340 جنيه في حين ارتفعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية 6 دولارات لتسجل مستوى 1946 دولارا.

فيما تشهد حركة المبيعات استقرار نسبيا بالأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة مع استقرار سعر الصرف بالأسواق الرسمية و الموازية وسط ترقب لأسعار الفائدة بالبنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.



وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2680 جنيه.

الشراء 2668.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2456.75 جنيه.

الشراء 2446.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2345 جنيه.

الشراء 2335 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2010 جنيه.

الشراء 2001.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1563.25 جنيه.

الشراء 1556.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1340 جنيه.

الشراء 1334.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1005 جنيه.

الشراء 1000.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 18760 جنيه.

الشراء 18680 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1963$.

الشراء 1962$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.