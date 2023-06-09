مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-6-2023
استقرت أسعار الحديد عند نفس الأسعار التي سجلتها خلال مايو المنصرم من حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعر الحديد عند نفس الأسعار بعد أن اتجهت خلال العام الجاري إلى رفع أسعارها أكثر من مرة مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه .
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-6-2023
سعر الحديد اليوم
متوسط السعر الحديد الخام : 109.18دولار / الطن المترى
متوسط السعر حديد التسليح : 547.22دولار / طن
الحديد الاستثمارى 39719.44 جنيها .
حديد بشاى 39,700 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادى 39,300 جنيه
حديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
حديد المراكبى 39,500 جنيه
حديد المصريين 39,500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت المعلم 1,910 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه