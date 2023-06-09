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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-6-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار الحديد عند نفس الأسعار التي سجلتها خلال مايو المنصرم من حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعر الحديد عند نفس الأسعار بعد أن اتجهت خلال العام الجاري إلى رفع أسعارها أكثر من مرة مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه .

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-6-2023

 

سعر الحديد اليوم 

متوسط السعر الحديد الخام : 109.18دولار / الطن المترى

متوسط السعر حديد التسليح : 547.22دولار / طن

الحديد  الاستثمارى 39719.44 جنيها .

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حديد بشاى    39,700 جنيه

حديد الكومى   39,300 جنيه

حديد المعادى  39,300 جنيه

حديد العتال    39,500 جنيه

حديد عطية    39,400 جنيه

حديد سرحان  39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد المصريين       39,500 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت المهندس       2,020 جنيه

أسمنت النهضة        1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت قنا     1,830 جنيه

أسمنت السويس        2,040 جنيه

أسمنت المعلم  1,910 جنيه

أسمنت تايتان  2,020 جنيه

أسمنت السد العالي    1,780 جنيه

أسمنت المصريين     1,770 جنيه

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