الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 معلومات عن إنجازات السكة الحديد.. 9 سنوات من تنمية "شريط الربط"

السكة الحديد
السكة الحديد

عملت وزارة النقل على رفع كفاءة مرفق السكة الحديد خلال ٩ سنوات، مخصصة مئات المليارات من الجنيهات وبالتعاون مع القطاع الخاص لهذا الهدف.

وتسلط "الدستور الضوء في السطور التالية على أبرز المشروعات التي تمت خلال التسع سنوات الماضية فى مجال السكة الحديد:

1- استكمال باقي مشروعات السكة الحديد بإجمالي 90 مشروعا بإجمالي تكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص، وحجم العمالة المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل.

٢-  تطوير الوحدات المتحركة بهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلي 2 مليون راكب في عام 2030.

٣- ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن عام.

٤- توريد عدد 111 جرار من أصل 260 جرار مخطط استكمال توريدهم، وإعادة تأهيل 60 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها.

٥- وصول 4 قطارات تالجو الإسبانية من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الأسبانية.

٦- تطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالى أطوال 1900 كم كمرحلة أولى وباقى الشبكة كمرحلةثانية، ومخطط وصلو عدد 7 قطارات نوم جديدة.

٧- وصول عدد 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 271 عربة درجة ثالثة مكيفة)، وفقا للاتفاق المبروم مع التحالف الروسيالمجري توريد عدد 1350 عربة روسية.

٨- الانتهاء من تطوير 376 محطة، وجاري تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ومن المخطط تطوير 94 محطةبالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

٩- تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ629 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 808 كم + عدد 1610 مفتاح من عام 2014 حتى الآن، ويتم صيانة مسافات سكة سنوياً حوالي 3000 كم + عدد 1000 مفتاح سنويا.

١٠- إنشاء محطة قطارات جديدة "بشتيل" والتي ستضم 6 خطوط سكة حديد، منها خطان ‏لـ(أسوان / إسكندرية) وخطان للمناورة وخطان‏ للقطارات المنتهية ‏فى المحطة والقادمة من الوجه القبلى، كذلك 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشى، وإنشاء ‏سكك حوش المحطة، وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية ــ المناشى ــ البضائع)، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كيلو مترا لنقل الركاب.

فى ١٠ معلومات تعرف على ما تم تنفيذه فى السكة الحديد طوال ٩ سنوات من الإنجاز وزارة النقل في هيئة السكة الحديد انفوجراف فى ١٠ معلومات تعرف على ما تم تنفيذه فى السكة الحديد طوال ٩ سنوات السكة الحديد طوال ٩ سنوات من الإنجاز السكة الحديد السكة الحديد خلال ٩ سنوات وتسلط

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