"النخالة" بـ11700 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة ”أرجنيني“ 13200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة“ برازيلي” 13200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 11200 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلي "حورس” 2000 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى ”13900جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44 %: 37000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلى: 38000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات“ مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500جنيه ”ارضه”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ”مستورد”: 28600 جنيه ”ارضه”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ”محليا”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36 %: 24000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلى”: 48700 جنيه، وسجل سعر طن ردة برين محلى: 11500 جنيه، بينما سجل سعر طن سعر طن النخالة الخشنة: 11700 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سجل سعر حمل تبني القمح “جديد” 250 جنيها).

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 25300 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24350 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ24200 جنيه للطن وسجل طن العلف بياضا بـ20800 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % بـ20500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % بـ20200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % بـ20100 جنيه.