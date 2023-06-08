أسعار اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة.. ومواطنون: "جودتها عالية جدًا"

أقبل عدد كبير من المواطنين على منافذ القوات المسلحة في ميدان الجيزة لشراء اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ووصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء البرازيلية إلى 250 جنيهًا، وسعر اللحوم الحمراء المفرومة 200 جنيه.

في هذا الإطار، رصدت "الدستور" توافد أعداد كبيرة من المواطنين على منفذ القوات المسلحة للحوم الحمراء في محافظة الجيزة.

وقالت سيدة تُدعى عبدالله وتقطن في شارع ناصر الثورة بحي الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، لـ "الدستور" إن اللحوم الحمراء المعروضة في منافذ القوات المسلحة تُعَدُّ من أجود اللحوم الموجودة في الأسواق، كما أن أسعارها ملائمة للمواطنين، لذلك يتجه إليها العديد من المواطنين بعد جشع التجار وهيمنتهم على الأسواق ومحال الجزارة التي وصل فيها سعر الكيلو الواحد من اللحم إلى 360 و480 جنيهًا، على حسب المنطقة. فإذا كان الجزار في منطقة شعبية يبيع اللحوم بـ 360 جنيهًا، فإنه يبيعها بـ 480 جنيهًا في حال كان في أحد المناطق والأحياء الراقية.

فيما قالت إيمان حسن، القاطنة في منطقة شارع العشرين، في حي فيصل لـ"الدستور" إنها تشتري اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة لأنها تعودت عليها، إذ أنها تشتريها من المنافذ التابعة للقوات المسلحة منذ حوالي 15 عامًا، خاصة وأن اللحوم في المنافذ سعرها مناسب وجودتها عالية جدًا.

وأضافت نهى أحمد، القاطنة في منطقة الملكة في شارع العشرين، لـ"الدستور" أن أسعار اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة ملائمة جدًا ومناسبة للعديد من الأهالي، وأكدت أن المنفذ لا يحدد لهم كمية محددة لكل مواطن، وإنما يحصل المواطن على الكميات التي يحتاج إليها، مشيرة إلى أن الجودة عالية جدًا والأسعار مناسبة.

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