استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلها منذ عدة أشهر، وكانت أسعار اليورو قد سجلت ارتفاعات خلال العام الجاري مع اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه مقابل العملات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-6-2023.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي المصري: 33.0845 جنيه للشراء، و33.1909 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.89 جنيه للشراء، و33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.00 جنيها للشراء، و33.29 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.00 جنيها للشراء، و33.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.04 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.98 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 32.90 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع.

سعر العملات العربية

ريال سعودى في البنك المركزي المصري: 8.2235 جنيه للشراء، و8.2496 جنيه للبيع، البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفي بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

دينار كويتى في البنك المركزي المصري: 100.2284 جنيه للشراء، و100.6067 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و100.37 للبيع، وفي بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و100.31 للبيع، وبنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.

درهم إماراتى في البنك المركزي المصري: 8.3966 جنيه للشراء، 8.4235 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و8.399 للبيع، بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، و8.399 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.