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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر صرف اليورو وباقي العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات التي سجلها من  شهور، وكان سعر اليورو قد سجل أكثر من ارتفاع مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري مع اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل باقي العملات.

 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو  وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023.

 

سعر اليورو اليوم 

 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:  32.81 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر: 32.82 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك القاهرة: 32.91 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

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  • في ميد بنك:  32.88 جنيه للشراء، و33.24 للبيع.
  • في بنك البركة:  33.03 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.
  • في بنك قطر الوطني الأهلي 32.91 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.
  • بنك المصرف المتحد:  32.83 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.
  • في بنك أبو ظبي التجاري: 32.91 جنيه للشراء، و33.131 للبيع.
  • في  بنك الكويت الوطني:  32.93 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

 

 

سعر العملات الخليجية 

  • سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، و100.39 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و8.399 للبيع، وفي بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، و
  • 8.399 للبيع.
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