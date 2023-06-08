استقر سعر صرف اليورو وباقي العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات التي سجلها من شهور، وكان سعر اليورو قد سجل أكثر من ارتفاع مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري مع اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل باقي العملات.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.81 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 32.82 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 32.91 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

في ميد بنك: 32.88 جنيه للشراء، و33.24 للبيع.

في بنك البركة: 33.03 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي 32.91 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 32.83 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

في بنك أبو ظبي التجاري: 32.91 جنيه للشراء، و33.131 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 32.93 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

سعر العملات الخليجية