الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنك كندا المركزى يرفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 4.75%

بنك كندا المركزى
بنك كندا المركزى

أعلن بنك كندا المركزي، الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات، مشيرا إلى أن النمو المفرط للاقتصاد أحد أسباب زيادة الفائدة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة تيف ماكليم محافظ البنك المركزي، قررت زيادة الفائدة الرئيسية إلى 4.75% وهو أعلى مستوى لها منذ 2001.

وأشارت الوكالة إلى أن محللا واحدا من بين 5 محللين استطلعت رأيهم هو الذي توقع هذه الخطوة.

وقال البنك المركزي في بيان: "بشكل عام الطلب المفرط في الاقتصاد يبدو أنه سيظل لفترة أطول من التوقعات".

وارتفع العائد على السندات الكندية ذات العامين عقب إعلان زيادة أسعار الفائدة ليصل إلى 4.571 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007، وارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي إلى 1.3347 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

 

السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي

وذكر البنك المركزي الكندي أن السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

ولفت إلى تراكم الأدلة التي تشمل نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي وارتفاع معدل التضخم وازدهار نشاط قطاع الإسكان.

كما لفت إلى تراجع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف البيان أن البنوك المركزية الكبرى قد تضطر إلى رفع الفائدة أكثر لاستعادة استقرار الأسعار.

وتأتي خطوة البنك المركزي الكندي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي ليصل إلى 4.1%، محذرا من ارتفاعات محتملة أخرى، بعد وصول معدل التضخم السنوي في البلاد إلى أعلى من المتوقع ليسجل 6.8% في الربع الأول من العام الحالي.

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