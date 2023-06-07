الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يقدم الدستور للقراء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في البنوك المصرية بالتزامن مع موسم الحج 2023/1444 قبيل أيام فقط من سفر المقبولين في قرعة الحج ورغبة قطاع عريض من الحجاج في توفير عملة المملكة العربية السعودية قبل رحلة الطيران إلى أراضي الحجاز خلال الأيام الماضية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة قبيل ساعات فقط من انطلاق موسم الحج وسفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل من خلال لوحة التعاملات المالية:-

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

 

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

 

بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية وصل سعر تداول الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

في بنك التعمير والإسكان سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال السعودي نحو 8.01 جنيه للشراء و 8.27 جنيه للبيع.

 

في بنك التعمير والاسكان سجل الريال السعودي نحو 8.01 جنيه للشراء و 8.27 جنيه للبيع.

 

في بنك سايب سجل الريال السعودي نحو 8.01 جنيه للشراء و 8.27 جنيه للبيع.

 

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