موعد تقديم التمريض العسكري 2023 .. والمستندات المطلوبة للتقديم

تصاعدة حدة البحث عن موعد تقديم التمريض العسكري 2023، وذلك عقب اعتماد نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات وإعلان الدرجات التي حصل عليها الطلاب في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها في شهر مايو الماضي حيث يرغبون في الالتحاق بمدارس التمريض أحد بدائل الثانوية العامة والتي تضمن فرص عمل عقب التخرج.

موعد تقديم التمريض العسكري 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية من الذكور والإناث الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري التابعة للقوات المسلحة حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن الموعد المحدد لاستقبال اوراق الطلاب وفحص أوراق المتقدمين وتحديد مواعيد للاختبارات القبول في كافة المدارس.

ويتوقع الجميع أن تكون مواعيد التقديم خلال الفترة من نهاية شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو 2023 حيث تقبل المدارس كافة الطلاب التي تتوافر فيهم شروط التقديم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي يجب أن تتوافر في الطلاب المؤهلين لدراسة علوم التمريض.

شروط التقديم في التمريض العسكري 2023-2024

يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية و المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض أن تتوافرفيهم الشروط التالية والتي تؤهلهم لدراسة كافة علوم التمريض خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها في التعليم الأزهري.

أن يكون حاصل على مجموع 70 % من درجات اللغة الإنجليزية.

إلا يزيد عمر الطالب عن 17 سنة.

أن لا يكون الطالب متزوج حتى انتهء مدة الدراسة.

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

توقيع ولي الأمر على موافقة كتابة بكافة الشروط اللازمة للدارسة في مدارس التمريض.

اجتياز كافة الاختبارات اللازمة للإلتحاق بمدارس التمريض.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2023

عقب الإعلان عن موعد تقديم التمريض العسكري 2023 يتسأل المواطنين عن الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:-

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية موضح فيها درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمن تعدى الـ 16 سنة وإحضار الأصل للاطلاع عليها.

نموذج 1 جند للذكور و 9 جند يتم خدمه من التجنيد والتعبئة.

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

موافقة ولي الأمر على دراسة الطالب في مدارس التمريض.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

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