نقيب التمريض تكشف خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة (فيديو)

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك حوالي 25 كلية حكومية في مصر للتمريض وخمس كليات خاصة ومدة الدراسة في هذه الكليات خمس سنوات بعد الثانوية العامة، منوهة بأن معاهد الرعاية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"، أن كل ما كنا نطمح أن يتم في التعليم الفني، استطعنا أن ننفذه في هيئة الرعاية الصحية؛ لأننا وجدنا الإمكانات التي تسمح لذلك، ووجدنا إقبالا شديدا جدًا من الطلاب على تعليم التمريض الفني في المحافظات.

نقيب التمريض تبرز خطة تغطية محافظات مصر بمعاهد الرعاية الفنية

وتابعت نقيب التمريض أنه تم وضع خطة للارتقاء بالمنظومة تقوم على عدة محاور ومن ضمنها تطوير البنية التحتية والإمكانيات الخاصة بمعامل تدريب الطلاب وتأهيل المدرسين وتطوير المناهج الدراسية والتدريب العملي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا لتدريب المدرسين على أحدث طرق التعليم الفني.