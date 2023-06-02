الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تقديم التمريض العسكرى 2023.. وما هي الأوراق المطلوبة والشروط؟

التمريض العسكرى
التمريض العسكرى

دائمًا ما يسعى أولياء الأمور إلى التقديم فى بدائل الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية، ويلجأ العديد من المواطنين إلى التقديم فى التمريض العسكرى، والتمريض العسكرى يتم التقديم فيه بعد الثانوية العامة وليس الإعدادية، ويتم الإعلان عن موعد التقديم فى التمريض العسكرى لعام 2023 بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة والتى ستكون فى آخر شهر 7 المقبل.

موعد تقديم التمريض العسكرى 2023 

ويتم التقديم فى التمريض العسكرى من خلال المعهد الفنى الصحى التابع للقوات المسلحة سواء كان ذكور أو إناث، ويوجد عدة شروط من أجل الالتحاق بالتمريض العسكرى  وشروط الالتحاق بالدراسة في منظومة تمريض عسكري بالقوات المسلحة.

ما هي الأوراق المطلوبة والشروط للتمريض العسكري 2023؟

1- الحاصلون على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية شعبة علمي علوم.

2- يتمّ تحديد مجموع الالتحاق بـ المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة إناث وفق نتيجة الثانوية العامة.

3- يشترط أن تكون المتقدمة ناجحة بمجموع 70% من درجة اللغة الإنجليزية.

4- لا تقل سن المتقدمة للالتحاق بالمعهد عن 17 عاماً ولا تزيد على 21 عامًا في أول أكتوبر من عام طلب الالتحاق.

5- لا تكون الراغبة في الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث متزوجة لدى التقدم بطلب الالتحاق بالمعهد.

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6- لا يحق للطالبة الدارسة بمنظومة التمريض العسكري في المعهد الزواج خلال فترة الدراسة ولحين التخرج منه.

7- تكون المتقدمة للالتحاق بالمعهد مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.

8- يمضي ولي أمر الفتاة إقراراً بالموافقة على الالتحاق ابنته للخدمة في القوات المسلحة.

9- لا تكون الطالبة قد تقدمت للالتحاق بكلية عسكرية، وتم رفدها.

10- اجتياز الاختبارات التي يتمّ إقرارها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي إناث.

وحسبما تم الإعلان من قبل عن الأوراق المطلوبة، فقد تشمل الأوراق المطلوبة للتقدم في التمريض العسكري 2023، كل من الأوراق التالية صورة وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر ونموذج واحد جند للذكور، ونموذج 9 جند للذكور ويتم ختمه من التجنيد والتعبئة و8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى أصل وصور البطاقة الشخصية لمن تجاوز 16 سنة ويجب أيضًا تقديم شهادة النجاح من المدرسة وتقديم الفيش والتشبية “صحيفة الجنائية” للطالب وولي الأمر.

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