الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لكونه العملة الأجنبية، التي تتحكم في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.


سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية، منذ بداية شهر مايو الماضي، حيث سجلت العملة الأمريكية نحو و 30.85 جنيهـ وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، والتي يتم تحديثها باستمرار وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقرت العملة الأمريكية في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

قدر بنك CIB الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في مصر أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

 

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023


في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك سايب سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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