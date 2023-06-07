سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 فى البنوك المصرية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لكونه العملة الأجنبية، التي تتحكم في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية، منذ بداية شهر مايو الماضي، حيث سجلت العملة الأمريكية نحو و 30.85 جنيهـ وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، والتي يتم تحديثها باستمرار وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقرت العملة الأمريكية في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

قدر بنك CIB الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في مصر أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك سايب سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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