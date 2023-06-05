سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

مع بدء أول التعاملات الصباحية يدور في بال التجار ومحبي اقتناء الذهب وعشاقه معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب وجود استقرارًا مع بداية اليوم، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 ببدء صباح اليوم نحو مبلغ 2350 جنيهًا للبيع، أما سجل نحو مبلغ 2340 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 5- 6- 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل.

وكان سعر الذهب، قد شهدت في الشهر الماضي حالة من وجود التذبذب في السعر، بعد موجه الانخفاضات الكبيرة التي قد شهدتها في الشهر الماضي عقب أن وصل سعر الذهب بمصر عيار 21 لـ 2800 جنيه، وذلك يكون بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بالشهر الماضي في الإعفاء الجمركي عن الذهب القادم من الخارج وفيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك يكون لفترة 6 أشهر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 ليسجل اليوم الإثنين 5 يونيو نحو 2685.75 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 2674.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

واستقر سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 5 يونيو، عند مستوى 2462 جنيها للبيع، بينما سجل نحو 2451.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما حافظ اليوم الإثنين 5 يونيو عيار 21 عند مستوى 2350 جنيها للبيع، بينما سجل نحو 2340 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واتزن سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 5 يونيو، عند مستوى 2014.25 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 2005.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وعن سعر الذهب عيار 14، فقد سجل اليوم الإثنين 5 يونيو نحو 1566.75 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 1560 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو مبلغ 1342.75 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 1337.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو عيار 9 عند مستوى 1007.25 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 1002.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو في مصر، فقد سجل نحو 18800 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 18720 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

وبلغت سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو نحو 1950 دولارًا للبيع، بينما سجل نحو 1948 دولارًا للشراء.