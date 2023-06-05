موعد مباراة العودة بين الأهلى والوداد وفرص المارد الأحمر فى التتويج باللقب الإفريقي

موعد مباراة الأهلى والوداد والقنوات الناقلة وفرص المارد الأحمر فى التتويج باللقب الإفريقي، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، وخاصًا بعد الفوز الذى حققه الأهلى على الوداد المغربى.

مباراة الأهلي والوداد المغربي

وحقق الأهلى الفوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولى.

ويعد فوز الاهلى على الوداد هو الأول للمارد الأحمر على بطل المغرب خلال أربع مباريات جمعت الفريقين فى النهائى الافريقى، حيث ألتقى الفريقين فى نهائى 2017، تعادل الفريقين فى القاهرة، وخسر الاهلى فى الدار البيضاء بهدف نظيف، وفى بطولة 2022، خسر الاهلى النهائى بهدفين نظيفين، فى حين حقق الاهلى الفوز لأول مرة على الوداد بالنهائى فى مباراة الامس بهدفين مقابل هدف.

فرص الاهلى للفوز باللقب الافريقى والتتويج بالحادية عشر

يملك الأهلى ثلاث فرص للفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه، الفرصة الأولى تحقيق الفوز بمباراة الاياب، ومن ثم التتويج باللقب، والفرصة الثانية تحقيق التعادل، الفرصة الثالثة الخساراة أمام الوداد بنفس نتيجة مباراة الذهاب واللجؤ لركلات الترجيح والفوز فيها، كما يمكن للاهلى الخساراة والفوز باللقب الافريقى بشرط تسجيل الاهلى أكثر من هدف فى خساراة بفارق هدف، 3/2 أو 4/3 وهكذا.

موعد مباراة العودة بين الاهلى والوداد المغربى في نهائى دورى الابطال

يحل الأهلى ضيفًا على الوداد المغربى فى العاشرة من مساء يوم الأحد 11/6/2023، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك فى إياب نهائى دورى الأبطال.

وتطير بعثة الاهلى للدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربى يوم الخميس القادم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى.

القنوات الناقلة لمباراة العودة بين الأهلي والوداد فى نهائى دورى الابطال

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراة الأهلى والوداد المغربى على الهواء مباشرًا، كون القناة القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

ويحصل الفائز بلقب دورى أبطال إفريقيا على جائزة مالية قدرها اربعة ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على مليونى دولار، فيما يحصل أصحاب المربع الذهبى بالبطولة على مليون و250 ألف دولار.