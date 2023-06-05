وسائل الإعلام المغربية تبرز فوز الأهلي على الوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال

أبرزت وسائل الإعلام المغربية الفوز الذي حققه الأهلي على الوداد المغربي، في مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وتغلب الأهلي على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

وعنون موقع البطولة المغربي: "الوداد ينهزم في ذهاب النهائي أمام الأهلي (2-1) وبوهرة يسجل هدفا ثمينا قبل لقاء العودة في «دونور»

وقال الموقع في تقريره: "انهزم الوداد الرياضي أمام الأهلي المصري (2-1)، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب "القاهرة الدولي" لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "كان الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الأول من المواجهة التي كانت مشتعلة في جل أطوارها، حيث أنهاه بهدف نظيف، قبل أن يضيف هدفا آخر في الفصل الثاني، رد عليه البديل سيف الدين بوهرة بهدف "ثمين" قبل لقاء العودة".

ومن جانبه، عنون الموقع الرسمي لصحيفة "المنتخب" المغربية: "هزيمة صغيرة للوداد أمام الأهلي ترفع من حدة المنافسة في الإياب".

وقالت الصحيفة في تقريرها: "خسر الوداد الرياضي، بهدفين لواحد،أمام الأهلي المصري، برسم ذهاب نهائي عصبة أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب القاهرة الدولي بمصر، في مواجهة لم تكن سهلة على الكتيبة الحمراء".

وواصل التقرير: "استهل الوداد الرياضي، مواجهته أمام الأهلي بحذر شديد، إذ لم ترغب كتيبة المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك في المغامرة كثيرا ، والصعود للضغط على مرمى الحارس مصطفى شوبير، مقابل ذلك حرص الفريق الأحمر على تحصين خطه الخلفي بحضور جيد للثنائي فرحان وزولا،قبل أن يشدد الفريق الأحمر الضغط أكثر على منافسه في خط الوسط، ليبادر الفريق الأهلاوي للاعتماد على التسربات عبر الأطراف، بحثا عن بلوغ مرمى الحارس يوسف مطيع".

وعنون موقع (Le360) قائلًا: "هدف بوهرة يمنح «امتيازا» كبيرا للوداد في مباراة العودة أمام الأهلي".

أما موقع (هيسبريس) فعنون: "ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينهزم أمام الأهلي في القاهرة".

وسيحل الأهلي، ضيفًا على الوداد، في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب نهائي دوري الأبطال.

ويحتاج الأهلي، للفوز أو التعادل بأي نتيجة، بينما يتوجب على الوداد تحقيق الفوز، من أجل حصد اللقب.