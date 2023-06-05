الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحدد موعد سفر الأهلي إلى المغرب قبل مواجهة الوداد في إياب نهائي إفريقيا

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على تحديد يوم 8 يونيو الجاري موعداً لسفر الفريق إلي المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأخطر كولر إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بموعد سفر البعثة قبل اللقاء بثلاثة أيام للتعود على الأجواء المشحونة في المغرب وامتصاص حماس جماهير الواد.

ومن المقرر أن يتم يحسم رئيس بعثة الأهلي للمغرب خلال الساعات القليلة المقبلة وتشير المؤشرات إلي أن محمود الخطيب رئيس النادي سيكون رئيسا للبعثة بعد قرار السفر إلي الدار البيضاء علي متن طائرة خاصة لتفادي الإجهاد للاعبين.

 في السياق ذاته ينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي فى تدريبات الفريق بعد تعافيه التام من الإصابة بشد فى عضلة السمانة وبات جاهزا بشكل كامل لخوض مواجهة الإياب

 كما سيظهر فى تدريبات الفريق كل من محمد الضاوى كريستو بعد عودته من الأرجنتين، حيث شارك هناك مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم للشباب، كما ينتظم رأفت خليل بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها الفترة الماضية وتسببت في غيابه عن المباريات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فاز على الوداد 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

إدارة الكرة السويسري مارسيل كولر طائرة خاصة نهائي دوري أبطال إفريقيا محمود الخطيب محمد الشناوي حارس

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