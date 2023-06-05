الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شباب البرلمان يهنئ الأهلي بالفوز على الوداد: خطوة مهمة نحو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا

محمود توشكى
محمود توشكى

هنأ محمود توشكي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بالفوز المهم الذي حققه اليوم على فريق الوداد المغربي 2-1 بالقاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود توشكي في بيان صحفي له اليوم، إنه فوز مهم ليس للأهلي فقط ولكن لمصر كلها فالنادي الأهلي يمثل مصر في هذه البطولة القارية الهامة، ووصوله للنهائي للمرة الرابعة على التوالي تؤكد إمكانياته كفريق كبير.

وأشار عضو شباب النواب إلى أن فوز الأهلي على الوداد 2-1 على استاد القاهرة الدولي خطوة هامة تقربه من حسم اللقب في المغرب في مباراة الاياب يوم 11 يونيو.

واختتم النائب محمود توشكي أن الدعم الذي تلقاه الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لا يمكن انكاره ولا يمكن تجاوزه فهناك دعم كبير لمختلف الرياضات في مصر، وهو ما يظهر في استضافة الكثير من البطولات العالمية، وتأهل الفرق الكبرى للنهائيات، مختتما بتمني الفوز للأهلي في مباراته المقبلة في المغرب وحصد كأس دوري أبطال إفريقيا.

البطولات العالمية استاد القاهرة الدولى الرئيس السيسي الشباب والرياضة النائب محمود توشكي الوداد المغربي بطال أفريقيا

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