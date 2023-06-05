الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المحافظات الأكثر بحثًا عن النادى الأهلى بعد مواجهة الوداد

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

شهد اسم النادي الأهلي، ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث على مُحرك جوجل، تزامنًا مع مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف نظيف.

ورغم الارتفاع الهائل في مُعدلات البحث عن اسم النادي الأهلي، غير أنها عاودت الهبوط بعد انتهاء المباراة، لكن قائمة أكثر المناطق بحثًا عن الأهلي سجلتها مؤشرات جوجل.

جاءت محافظة الوادي الجديد على رأس هذه القائمة، حيث حلّت في المرتبة الأولى لأكثر المحافظات بحثًا عن النادي الأهلي، جاءت بعدها محافظة مطروح، ثم سوهاج في المركز الثالث، وكفرالشيخ رابعًا، بينما محافظة أسيوط في المركز الخامس.

ويستعد الأهلي لمباراة الذهاب والفاصلة مع الوداد في المغرب، حيث يلتقي الفريقان في الحادي عشر من يونيو الجاري، في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ويسعى المارد الأحمر لضم اللقب الحادي عشر له في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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