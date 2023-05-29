يتابع أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023



ومن جهته، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة داخل مدرسة ابن لقمان، ومن المقرر الانتهاء منها خلال يومين على الأكثر، ويتم بعد ذلك اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

كانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت 2300 معلم بأعمال التصحيح، أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثانى مشددا على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا.

وكان ١٢٥ألفا و٢٤٧ طالبا وطالبة فى ٥٩٥ لجنة امتحانية قد أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية.

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