الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

الإعدادي
الإعدادي

يتابع أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي


ومن جهته، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة داخل مدرسة ابن لقمان، ومن المقرر الانتهاء منها خلال يومين على الأكثر، ويتم بعد ذلك اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

كانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت 2300 معلم بأعمال التصحيح، أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثانى مشددا على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا.

وكان ١٢٥ألفا و٢٤٧ طالبا وطالبة فى ٥٩٥ لجنة امتحانية قد أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية. 

قد يهمك أيضا:

أولياء أمور طلاب الدقهلية الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

بالسلالم الهيدروليكية.. إنقاذ موظفين محاصرين فى حريق جهاز 15 مايو

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص مبنى جهاز 15 مايو

المنطقة الأزهرية بالشرقية: انتظام أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق