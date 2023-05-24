الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

الطقس
الطقس

يمكن للمواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 من خلال النشرة الجوية التي ينشرها موقع “الدستور” للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا لهم وتحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين في التأقلم مع الحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

أوضحت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، حيث أكد الخبراء أن هناك ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم المناطق حيث يسود مناخ حار في ساعات الصباح الأولى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما تسود أجواء شديدة الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد أنه يسود طقس لطيف في ساعات الليل الأولى في كافة محافظات الجمهورية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ويظل معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

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وأوضحت الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة فيما تنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية.

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