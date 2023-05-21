أخبار الظهيرة| موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء.. ومصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء

تشهد كل أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد في القاهرة اليوم 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

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مصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

تشارك جمهورية مصر العربية في الفعاليات الرياضية للريشة الطائرة ضمن الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص، والتي تُقام في الفترة من 17 يونيو إلى 25 يونيو بمدينة برلين الألمانية.

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وزير التعليم العالي يطلق تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا.. اليوم

تستقبل جامعة طنطا، ظهر اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و١٣ من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

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البنك المركزي يطلق مبادرات عدة ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام.

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انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقاهرة منذ قليل

انتهى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، فى رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023.

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قبل الحكم عليه.. تعرف على التهم الموجهة لـ حمزة زوبع

وجهت نيابة أمن الدولة العليا، عدة تهم لحمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المعروفة بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان».

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