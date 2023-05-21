الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء.. ومصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء

الطقس في مصر

تشهد كل أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد في القاهرة اليوم 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

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مصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

جانب من الحدث

تشارك جمهورية مصر العربية في الفعاليات الرياضية للريشة الطائرة ضمن الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص، والتي تُقام في الفترة من 17 يونيو إلى 25 يونيو بمدينة برلين الألمانية. 

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وزير التعليم العالي يطلق تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا.. اليوم

جامعة طنطا

تستقبل جامعة طنطا، ظهر اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  و١٣ من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

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البنك المركزي يطلق مبادرات عدة ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

البنك المركزي المصري

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام.

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انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقاهرة منذ قليل

طلاب

انتهى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، فى رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023.

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قبل الحكم عليه.. تعرف على التهم الموجهة لـ حمزة زوبع

حمزة زوبع

وجهت نيابة أمن الدولة العليا، عدة تهم لحمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المعروفة بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان».

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وزير التعليم العالي البنك المركزي مادة اللغة الإنجليزية الريشة الطائرة بالألعاب العالمية امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

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