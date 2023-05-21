الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد كل أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد في القاهرة اليوم 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرياح الجنوبية تنشط على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية والوادي الجديد، كما سيوجد على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس.

 

وأوضحت الهيئة حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة:

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 21 مايو:

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

 

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 22 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 23 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد اليوم في القاهر الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية لقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظم

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية فى الجيزة

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بالشرقية

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح

المشدد 5 سنوات لأحد المتهمين فى قضية مجموعة الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل