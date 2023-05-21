طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء

تشهد كل أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد في القاهرة اليوم 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرياح الجنوبية تنشط على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية والوادي الجديد، كما سيوجد على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس.

وأوضحت الهيئة حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 21 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 22 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 23 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.