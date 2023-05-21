الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم العالى يطلق تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا.. اليوم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تستقبل جامعة طنطا، ظهر اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  و١٣ من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

وسيتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك "شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري" بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفرالشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الأهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.

جامعة طنطا تستقبل اليوم وزير التعليم العالي لإطلاق تحالف إقليم الدلتا التربية والتعليم والتعليم الفني الجامعات التكنولوجية الجامعات الحكومية الجامعات الحكومي التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الاقتصادية

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