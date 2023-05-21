قبل الحكم عليه.. تعرف على التهم الموجهة لـ حمزة زوبع

وجهت نيابة أمن الدولة العليا، عدة تهم لحمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المعروفة بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان» منهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام.

وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

ومن المقرر أن تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين بعد قليل.