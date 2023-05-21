انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقاهرة منذ قليل

انتهى امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، فى رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022/ 2023"، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والعمل دائمًا على إزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضان للمساءلة القانونية.

ومن المقرر أن يستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الترم الثاني، يوم الإثنين 22 مايو الجاري بمادتي الهندسة والتربية الفنية، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء 23 مايو بمادة العلوم.

كان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات وحفاظًا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى، مدير عام التوجيه المالى والإداري.

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.