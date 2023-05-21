مصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

تشارك جمهورية مصر العربية في الفعاليات الرياضية للريشة الطائرة ضمن الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص، والتي تُقام في الفترة من 17 يونيو إلى 25 يونيو بمدينة برلين الألمانية.

تشارك مصر في هذه الفعاليات ضمن 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة.

يتنافس هؤلاء الرياضيون في 26 رياضة أولمبية، ومن بين تلك الرياضات يشارك في رياضة الريشة الطائرة 38 لاعبًا ولاعبة يُمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتألف الفريق من 16 لاعبًا و13 لاعبة.

كما يشارك أيضًا 5 لاعبين و4 لاعبات غير معاقين يمثلون 15 دولة من المنطقة.

ويقدر عدد اللاعبين المشاركين في رياضة الريشة الطائرة بالألعاب العالمية من مختلف دول العالم بـ154 لاعبًا.

ويمثل مصر فيها اللاعبان عبدالرحمن عبدالمجيد وخالد عبدالحميد بالإضافة الى د. مصطفي شوقي المدير الفني وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له ، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج و البوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمرى الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

جانب من الحدث

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