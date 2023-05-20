السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

يبحث عشاق كرة القدم عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الدوري الإنجليزي والذي يتابعه الملايين من المصريين والبلاد العربية حيث يعد من أكثر البطولات الكروية رواجا نظرا لأنه يجمع نجوم رياضة كرة القدم في العالم.


جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة

يمكن للملايين من متابعي البطولات المحلية والدولية لرياضة كرة القدم في كافة بلاد العالم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة من خلال موقع الدستور الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات حيث جاءت مباريات الدوري الانجليزي كما يلي:-

مباراة نادي توتنهام هوتسبير ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة نادي فولهام ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة نادي ليفربول ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي إيفر تون في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة نادي نوتنغهام فورست ضد نادي آرسنال في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى الممتاز

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة

ويعد دوري كرة القدم في انجلترا أول دوري يستخدم كلمة ممتاز عام 1992 ويتكون من 20 فرقة رياضية حيث ينطلق في شهر أغسطس وينتهي في شهر مايو يلعب كل فريق نحو 38 مباراة ليصبح المجموع خلال الموسم 380 مباراة وتلعب المباريات يومي السبت والأحد من كل أسبوع فيما عدا عدد قليل من المباريات تلعب خلال أيام منتصف الأسبوع.


ويعد نادي مانشستر يونايتد أكثر النوادي إحراز للقب يتأهب الفريق الفائز إلى دوري أبطال أوروبا ويعد أول نادي يحصل على الدوري الانجليزي بصيغته القديمة نادي بريستون نورث إند و أول نادي يحصل على الدوري الانجليزي الممتاز بصيغته الجديدة هو نادي مانشستر يونايتد.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-5-2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الدوري الانجليزي الممتاز

يمكن ضبط كافة مباريات الدوري الإنجليزي من خلال شاشة قناة Bein sports والتي يمكن ضبط إشارة بثها عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.


تردد قناة Bein sports

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12379.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات اليوم الدورى الانجليزى نادي توتنهام هوتسبير قناة beIN Sports

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