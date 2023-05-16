اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة البرتغالى ميلو بيريرا، حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى الممتاز.

وتقام اليوم الثلاثاء ثلاث مواجهات فى إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى، حيث يلتقى سموحة نيره فيوتشر، وطلائع الجيش مع فاركو، وحرس الحدود مع المقاولون العرب.

وفيما يلى أسماء أطقم الحكام التى تدير مباريات الغد:

مباراة سموحة مع فيوتشر

عبد العزيز السيد حكما للساحة ومحمود ابو الرجال مساعد أول وعمرو جمعة مساعد ثان، وأحمد ناصر حكم رابع، ومحمد عباس لتقنية الفار ومصطفى عطية مساعدا له.

مباراة طلائع الجيش مع فاركو

محمود ناجى حكم للساحة وسمير جمال مساعد أول، محمد سليمان مساعد ثان، ومبروك نبيل حكم رابع، ووائل فرحان لتقنية الفيديو وأسامة السيد مساعدا له.

مباراة حرس الحدود والمقاولون

السيد شعبان حكم للساحة وهشام طلب مساعد أول ومحمد أبو رحاب مساعد ثان و محمد إبراهيم الدسوقى حكم رابع، ومحمد الشناوى لتقنية الفيديو ورجب محمد مساعدا له.

وعقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أمس الأحد، لقاء للمناطق في جامعة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من الزيارات التي يقوم بها رئيس اللجنة لجميع المناطق، وتتضمن المرحلة الأولى مناطق بني سويف والفيوم وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، حيث استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اللقاء داخل الجامعة، وذلك ضمن التعاون المستمر بين الجامعة ولجنة الحكام.

جاء اللقاء بحضور محمد فاروق نائب رئيس اللجنة الرئيسية للحكام، وأحمد أبو العلا المدير الإدارى ومجدي رزق عضو اللجنة.

وتاتى هذه الزيارة ضمن جولات ميلو بيريرا على مستوى الجمهوية لعقد اجتماعات مع الحكام بهدف تطوير منظومة التحكيم المصرى تحت قيادة بيريرا .