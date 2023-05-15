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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة المصري ضد الداخلية، ومباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- المصري البورسعيدي X الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- إنبي X الاتحاد السكندري: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- ليستر سيتي X ليفربول: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- ريال بيتيس X رايو فاليكانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   

- سامبدوريا X إمبولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الرائد X ضمك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1                 

- الباطن X الفيحاء: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 2                           

- الخليج  X التعاون: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 3               

- الفتح X العدالة: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1   

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى ليفربول الدورى الانجليزى ليستر سيتي

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