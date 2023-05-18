جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني، ومباراة باير ليفركوزن الألماني ضد روما الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الزمالك X أسوان: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- إشبيلية الإسباني X يوفنتوس الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- باير ليفركوزن الألماني X روما الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- بازل السويسري X فيورنتينا الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- ألكمار الهولندي X وست هام يونايتد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- نيوكاسل يونايتد X برايتون: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- فنربخشة X طرابزون سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- أبها X الاتفاق: في تمام الساعة السابعة مساءً

- الشباب X الوحدة: في تمام الساعة السابعة مساءً.