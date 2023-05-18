الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني، ومباراة باير ليفركوزن الألماني ضد روما الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الزمالك X أسوان: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- إشبيلية الإسباني X يوفنتوس الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- باير ليفركوزن الألماني X روما الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

موعد مباراة مانشستر سيتى وإنتر فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2023

تعرف على حكم مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

تشكيل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري

الجبلاية: تغيير موعد نهائى دورى الأبطال حلًا لأزمة مباراة غينيا

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- بازل السويسري X فيورنتينا الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 2 

- ألكمار الهولندي X وست هام يونايتد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- نيوكاسل يونايتد X برايتون: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- فنربخشة X طرابزون سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- أبها X الاتفاق: في تمام الساعة السابعة مساءً 

- الشباب X الوحدة: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الزمالك يوفنتوس الدوري الاوروبي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ32

"القاهرة الإخبارية": انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش السودانى ضد الدعم السريع

جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدًا من "حاسبات الزقازيق" لتعزيز التعاون الأكاديمي

صحيفة سعودية: الدول العربية فى أمّس الحاجة للتوحد ونبذ الاختلافات

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟