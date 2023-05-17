تعرف على حكم مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

اختارت لجنة الحكام الرئيسية محمد يوسف حكمًا لمباراة الزمالك وأسوان المقرر إقامتها، غدًا السبت، على ستاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك نظيرا أسوان في الثامنة مساء غدٍ على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويدير محمد يوسف المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كلا من عماد العقاد وإسلام أبو العطا، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

وسيكون خالد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويعاونه محمد عبد العزيز.

وستكون مباراة الغد هي الثانية للحكم محمد يوسف للزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد أن أدار مواجهة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا وفاز الزمالك بهدفين نظيفين.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد السقوط أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.