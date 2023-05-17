الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري

الإسماعيلي والبنك
الإسماعيلي والبنك الأهلي

اختار حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي والتي تقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم والتي تشهد غياب باهر المحمدي قائد الفريق.

ويضم تشكيل الفريق كلا من:

احمد عادل في حراسة المرمي

وقلبي الدفاع محمد هاشم و محمد نصر وظهيري الجنب محمد دسوقي وعصام صبحي

وفي الوسط سيرجي أكا و عماد حمدي وكريم الديب

وخلف رأس الحربة أحمد مدبولي ومحمد عبدالسميع

وفي قلب الهجوم محمد الشامي

ويسعى الفريق الي استمرار الصحوة بعد الفوز على الزمالك ومحاولة الهروب من منطقة القاع

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالآتي:

حراسة المرمى:  محمد أبو جبل

خط الدفاع :  سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو

جاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي _  أحمد ياسين _ إسلام جابر _ اسامة فيصل _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد

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