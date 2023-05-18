موعد مباراة مانشستر سيتى وإنتر فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2023

تستمر علميات البحث فى محرك جوجل، عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، حيث انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين السيتي وريال مدريد، ونجح الفريق السماوي فى الفوز على الفريق الملكي برباعية نظيفية وبنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

من حهة آخرى، حقق فريق إنتر الإيطالي فوزاً مستحقاً ضد ميلان، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تلعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بين مانشستر سيتي وإنتر، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في تركيا في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت 10 يونيو بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، لذلك سيتم نقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان عبر شاشاتها.