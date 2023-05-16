الجبلاية: تغيير موعد نهائى دورى الأبطال حلًا لأزمة مباراة غينيا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، يأمل في ايجاد حل للمنتخب بعد تحديد موعد مباراة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لتعارض المباراة مع إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 11 يونيو.

وواصل المصدر، لـ«الدستور»، أن الاتحاد الإفريقي لديه طريقان للخروج من هذه الأزمة الأول هو الموافقة على طلب اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة غينيا إلى موعد آخر مع نهاية الأجندة الدولية التى تنتهى يوم 20 يونيو، والحل الثاني هو تغيير موعد نهائئ دورى أبطال إفريقيا بتقديم المباراة 24 أو 48 ساعة لتقام أحد يومى 9 أو 10 يونيو، وستكون فرصة جيدة للاعبى الأهلي الدوليين في الانضمام لمعسكر المنتخب سواء أقيم نهائي إفريقيا في المغرب حال وصول الوداد المغربي أو جنوب إفريقيا اذا وصل صن داونز.

واقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، كما بات صن داونز الجنوب إفريقى قريبا من الوصول للنهائي بعد تعادله مع الوداد سلبيا.

ويرغب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في خوض مباراة ودية قبل مواجهة غينيا وفى حال إقامة مباراة غينيا في موعدها سيلعب المنتخب المباراة الودية بعد مباراة غينيا ولكن سيحد موعد المباراة وطرفها خلال الأيام المقبلة انتظارا لقرار كاف بشأن طلب الجبلاية في تأجيل مباراة غينيا.