الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تستحوذ الساحرة المستديرة على عقول وقلوب الملايين حول العالم، فيكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف الدوريات المقامة. 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة 

ينشر موقع الدستور لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود * المقاولون العرب 
الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ontime sports hd.

سموحة * فيوتشر 
الساعة  7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ontime sports hd.

طلائع الجيش * فاركو 
الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ontime sports hd.

 

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مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال * الاتحاد 
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على ssc sports.

الطائي * النصر 
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ssc sports.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان * ميلان 
الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports hd.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ألانيا سبور * قونيا سبور 
الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports tr.

إسطنبول سبور * جالطة سراي 
الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports tr.

بشكتاش * غازي عنتاب 
8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports tr.

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