تستحوذ الساحرة المستديرة على عقول وقلوب الملايين حول العالم، فيكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف الدوريات المقامة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة

ينشر موقع الدستور لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود * المقاولون العرب

الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ontime sports hd.

سموحة * فيوتشر

الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ontime sports hd.

طلائع الجيش * فاركو

الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ontime sports hd.









مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال * الاتحاد

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ssc sports.

الطائي * النصر

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ssc sports.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان * ميلان

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports hd.



مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ألانيا سبور * قونيا سبور

الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports tr.

إسطنبول سبور * جالطة سراي

الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports tr.

بشكتاش * غازي عنتاب

8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports tr.