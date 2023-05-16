مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة
تستحوذ الساحرة المستديرة على عقول وقلوب الملايين حول العالم، فيكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف الدوريات المقامة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة
ينشر موقع الدستور لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود * المقاولون العرب
الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ontime sports hd.
سموحة * فيوتشر
الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ontime sports hd.
طلائع الجيش * فاركو
الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ontime sports hd.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال * الاتحاد
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ssc sports.
الطائي * النصر
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ssc sports.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
إنتر ميلان * ميلان
الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports hd.
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
ألانيا سبور * قونيا سبور
الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports tr.
إسطنبول سبور * جالطة سراي
الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports tr.
بشكتاش * غازي عنتاب
8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports tr.