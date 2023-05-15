الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، وذلك قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي المرتقبة في المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، وذلك بعد توهجه بشكل كبير رفقة ناديه في الموسم الحالي 2022-2023.

بينما يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023.

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ليفربول يتفوق على ليستر سيتى فى تاريخ المواجهات قبل قمة الدورى

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 36 هدفًا

2- هاري كين (توتنهام هوتسبير): 27 هدفًا

3- إيفان توني (برينتفورد): 20 هدفًا

4- محمد صلاح (ليفربول): 19 هدفًا

5- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد): 17 هدفًا

6- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 16 هدفًا

7- مارتين أوديجارد (أرسنال): 15 هدفًا

8- جابرييل مارتينيلي (أرسنال): 15 هدفًا

9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 14 هدفًا

10- بوكايو ساكا (أرسنال): 13 هدفًا

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره ليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

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