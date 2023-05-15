اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض كاف تأجيل مباراة غينيا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ورفضه تأجيل مباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن تلقى اتحاد الكرة ردا من كاف، ورفضه بشكل رسمي طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غينيا، إلا أن مصدر داخل الجبلاية أكد لـ"الدستور" أن كاف لم يرسل أي مخاطبات حتى الآن للجبلاية، وما زال اتحاد الكرة في انتظار الرد الرسمي.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قد طلب تأجيل مباراة غينيا، لتعارض هذه المباراة مع إياب مباراة نهائي دورى أبطال إفريقيا، وهو ما يصعب مهمة الجهاز الفني للمنتخب، في ضم لاعبي الأهلي الدوليين في مباراة غينيا بعد اقتراب الأهلي من الوصول لنهائي إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بداية من يوم 12 يونيو حتى 20 من نفس الشهر تتخلله مباراة غينيا ومباراة ودية جار تحديد طرفها وموعدها بعد قرار الكاف في طلب الجبلاية بتأجيل مباراة غينيا.

ووفقا للأنباء الواردة، فإن الكاف سيرفض طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غينيا بسبب ارتباط غينيا بمباراة ودية مع منتخب البرازيل يوم 17 يونيو.