الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصنيف الزمالك عالميا 2023 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

الزمالك
الزمالك

تصنيف الزمالك عالميا 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، وذلك من قِبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم، الذي أصدر التصنيف الشهري للأندية.

تصنيف الزمالك عالميا 2023

وأصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم، التصنيف الشهري للأندية خلال شهر أبريل الماضي، والذي شهد تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز 47 عالميًا، بينما احتل المركز الثالث قاريًا.

في حين تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الخامس عالميًا، خلف أندية ريال مدريد الإسباني المتصدر، فلامنجو البرازيلي صاحب الوصافة، مانشستر سيتي الإنجليزي في الثالث، يليه بنفيكا البرتغالي في المركز الرابع.

بينما تصدر فريق الأهلي التصنيف الشهري قاريًا، يليه فريق الوداد المغربي في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث.

أما فريق بيراميدز فقد تواجد في المركز 59 عالميًا، حيث قفز 14 مركزًا دفعة واحدة، بينما يتواجد في المركز الرابع قاريًا.

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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أسوان، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف أندية الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة، يليه فيوتشر وبيراميدز أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 50 و49 نقطة على التوالي.

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