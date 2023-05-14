الزمالك يوقع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلى

قرر عبدالواحد السيد، مدير الكرة فى نادى الزمالك، توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الإسماعيلي بالأمس، والذي انتهي بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

واستقر عبدالواحد السيد على تغليظ العقوبات بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق فى لقاء الإسماعيلى.

وهدد مدير الكرة بمزيد من العقوبات حال استمرار تراجع النتائج، وخروج الفريق عن حالة التركيز مثلما حدث.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بدون راحة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة أسوان في مسابقة الدوري يوم الخميس.

ورفض المدير الفني أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب مباراة الإسماعيلي بالأمس، والتي انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة، الذي خاض 21 لقاءً في البطولة المحلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان مساء الخميس المقبل ضمن حسابات الجولة الـ28 من بطولة الدوري، في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي.