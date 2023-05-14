الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك بسبب عدم مشاركته فى مباراة السوبر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على العقوبة التى سيتم فرضها على الزمالك لعدم مشاركته في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات يوم 5 مايو الماضي.

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، يوجد استقرار داخل مجلس الجبلاية على معاقبة الزمالك بحرمانه من المشاركة لمدة عام وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد اعتباره معتذرا وليس منسحبا حيث إن عقوبة المنسحب حرمان لمدة عامين وتغريم المنسحب مليون جنيه.

وكان الزمالك رفض المشاركة في مباراة السوبر، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي في السوبر، بعد قرار لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بتجميد عقوبة لجنة الانضباط بإيقاف “كهربا” 12 مباراة، لحين البت فى الدعوى التى أقامها النادي الأهلى أمام محكمة القضاء الإداري على عدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط.

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