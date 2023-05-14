الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف حقيقة روشتة منسوبة لطبيب أعصاب يحذر من تشجيع الزمالك

محمد الباز
محمد الباز

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورة متداولة لروشتة منسوبة للدكتور يحيى النجار، طبيب جراحة المخ والأعصاب، كُتب فيها "ممنوع تشجيع الزمالك حفاظًا على صحتك وأعصابك، صحتك بالدنيا عزيزي الزملكاوي جمد قلبك وشجع النادي الأهلي".

لماذا كتب طبيب أعصاب ممنوع تشجيع الزمالك حفاظا على الصحة؟

وقال الدكتور يحيى النجار، طبيب جراحة المخ والأعصاب، إن الروشتة حقيقية، لكنه يهدف لنبذ الفرقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الروشتة كتبت في وقت كان هناك  حالة فرح بصعود الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على الترجي التونسي، وهزيمة الزمالك من الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وأردف: "أنا أهلاوي محب للنادي الزمالك، ووجدت أن بعض المشجعين يصابون بجلطات وأمراض مزمنة، وعدم استقرار الضغط والسكر، بعض الحالات دخلت العناية المركزية بذبحات صدرية وسكتاتك دماغية نتيجة التعصب الزائد وارتفاع غيبوبة السكر، لذا قدمت نصيحة بأن هناك مصدر آخر للفرح، مصدر سعادة للمصريين،  فرصة ثانية للسعادة خلينا نلتف حول النجاح، وهذه نصيحة مؤقتة حتى ينصلح حال الزمالك". 

ممنوع تشجيع الزمالك تشجيع الزمالك الزمالك الاهلى طبيب يحذر من تشجيع الزمالك السوبر

مواد متعلقة

مستشار وزير الزراعة يكشف أهمية التصنيع الزراعى فى ضبط الأسعار

مستشار وزير الزراعة: الدولة تورث الأجيال القادمة ملايين الأفدنة

عبدالحكيم: مشهد الافتتاح اليوم فى شرق العوينات تتويج لمجهودات وتعب سنوات طويلة

الحوار الوطنى.. تيسير مطر يكشف أسباب تأييد الغالبية للقائمة المطلقة

أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب والمعادن الثمينة وعلاقته بالأسعار

نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق الجديدة لما أنشأت مشروعات شرق العوينات وتوشكى

الحوار الوطنى.. محمود فوزى: نسعى لتقريب وجهات النظر لشكل مجلس النواب المقبل

عمرو هاشم ربيع: كلنا نحب البلد ولم أقصد الإساءة لأى مؤسسات أو أفراد

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة