الباز يكشف حقيقة روشتة منسوبة لطبيب أعصاب يحذر من تشجيع الزمالك

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورة متداولة لروشتة منسوبة للدكتور يحيى النجار، طبيب جراحة المخ والأعصاب، كُتب فيها "ممنوع تشجيع الزمالك حفاظًا على صحتك وأعصابك، صحتك بالدنيا عزيزي الزملكاوي جمد قلبك وشجع النادي الأهلي".

لماذا كتب طبيب أعصاب ممنوع تشجيع الزمالك حفاظا على الصحة؟

وقال الدكتور يحيى النجار، طبيب جراحة المخ والأعصاب، إن الروشتة حقيقية، لكنه يهدف لنبذ الفرقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الروشتة كتبت في وقت كان هناك حالة فرح بصعود الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على الترجي التونسي، وهزيمة الزمالك من الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وأردف: "أنا أهلاوي محب للنادي الزمالك، ووجدت أن بعض المشجعين يصابون بجلطات وأمراض مزمنة، وعدم استقرار الضغط والسكر، بعض الحالات دخلت العناية المركزية بذبحات صدرية وسكتاتك دماغية نتيجة التعصب الزائد وارتفاع غيبوبة السكر، لذا قدمت نصيحة بأن هناك مصدر آخر للفرح، مصدر سعادة للمصريين، فرصة ثانية للسعادة خلينا نلتف حول النجاح، وهذه نصيحة مؤقتة حتى ينصلح حال الزمالك".