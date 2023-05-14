بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي.. كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لأسوان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الأحد دون راحة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة أسوان في مسابقة الدوري المصري يوم الخميس.

ورفض المدير الفني كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركو بصفة أساسية في مواجهة الإسماعيلي تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحي، واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات الاستشفائية وفقا للبرنامج الموضوع لهم لعدم تعرضهم للاجهاد.

كما أدت مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس تدريبات تأهيلية قوية ومتنوعة على هامش المران، وتم رفع الحمل البدني لتجهيزهم للمواجهة المقبلة.

وأدى محمد عبد الغني مدافع الفريق، برنامجًا تدريبيًا خاصًاعلى هامش المران الصباحي ، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة.

وغاب عبدالغني عن مواجهة الإسماعيلي بالأمس بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال المشاركة فى تدريبات الفريق، ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب للتواجد في المواجهة المقبلة أمام أسوان.

وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين خلال المران الصباحي، وشرح المدير الفنى خلال المحاضرة جميع المواقف التى حدثت في مباراة الإسماعيلي سواء الإيجابية او السلبية ، استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق في بطولة الدوري وكأس مصر، والبطولة العربية.

وتوقف رصيد الزمالك بعد الخساراة امام الاسماعيلى عند 43 نقطة في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة الذي خاض 21 مباراة في البطولة المحلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري، في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي.