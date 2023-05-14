الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند: أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات.. وعودة تصوير "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، استدعاء الفنانة روان عليان؛ لسماع أقوالها بشأن تعريض حياة ابنتها للخطر عقب سماع أقوال محامي الدفاع عنها.. للمزيد اضغط هنا.

القائمة الكاملة لأبطال فيلم "تاج" لـ تامر حسني

انضم عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف إلى الفنان تامر حسني، للمشاركة في فيلمه الجديد "تاج" الذي يعكف على تصويره حاليًا للمنافسة به في دور العرض المصرية والعربية كأول فيلم "سوبر هيرو" طويل بتقنيات عالمية.. للمزيد اضغط هنا.

بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات

كشفت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأراضي مشروع شرق العوينات، اليوم الأحد، عن خطة طموحة لمصر في تغيير خريطة الزراعة المصرية والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية ضمن أهداف تطوير القطاع الزراعي المصري.. للمزيد اضغط هنا.

التفاصيل الكاملة لعودة تصوير "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز، لاستئناف تصوير مسلسل "الحشاشين"، الذي يُعد أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة المنتظر عرضها خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بقيادة المخرج بيتر ميمي، مطلع أغسطس المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

الجزء الجنوبي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعات الماضية القائمة الكاملة الفنانة روان عليان الفنان محمد لطفى الفنان الكوميدي محمد ثروت

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