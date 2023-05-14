بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات

كشفت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأراضي مشروع شرق العوينات، اليوم الأحد، عن خطة طموحة لمصر في تغيير خريطة الزراعة المصرية والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية ضمن أهداف تطوير القطاع الزراعي المصري.

ويُعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز ١٨٦ ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بُعد 365 كم، جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، على بُعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر.

مميزات أراضى مشروع شرق العوينات



تقع التربة أغلبها ضمن الأراضى الرملية والرملية طمية وهي تعتبر من أفضل الأراضى الصالحة للزراعة، ويتم تطبيق نظام الرى المتطور في هذه المنطقة بأنواعه المختلفة (رى بالرش- رى بالتنقيط)، عن طريق حفر الآبار لاستغلال مخزون المياه الجوفية.



انتهت الدولة من مشروع ربط منطقة شرق العوينات بالكهرباء من الشبكة الموحدة من أبوسمبل بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروع صوامع الغلال بسعة 60 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه.



التربة الغنية والخالية من الملوثات ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا.



تعمل في المنطقة 22 شركة استثمارية، تزرع مساحات شاسعة تُقدر بـ220 ألف فدان بالمحاصيل المتنوعة على آبار المياه الجوفية.



المستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية إلى مليون فدان بمنطقة شرق العوينات بحلول عام ٢٠٣٠.



تستهدف الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات العمل في المجال الزراعى والحيوانى، وتسهم في إنتاج كميات كبيرة من اللحوم للسوق المحلية.



توجد في المنطقة أكبر مزرعة مصرية للنعام.



مميزات مشروع شرق العوينات فى زراعة البطاطس



تبلغ المساحة الإجمالية لمحصول البطاطس ١٨٠ ألف فدان تزرع أغلبها شركة دالتكس الشهيرة، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع البطاطس النصف مقلية بطاقة ٢٠ طنًّا في الساعة ومجمع عنابر ثلاجات حفظ تقاوى ودرنات البطاطس بطاقة ٦٤ ألف طن لخدمة مزارع البطاطس.



من أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم إنشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.



تمت زراعة تقاوي البطاطس؛ وثلاجة تقاوي بطاقة 64 ألف طن تعد الأحدث في الشرق الأوسط؛ ثم زراعة البطاطس وبدء عملية التصنيع.



تلعب شبكة الطرق القومية التي تنفذها الدولة الدور الحيوي في ربط مناطق المشروعات القومية وأصبح هناك شبكة طرق إلى توشكى وشرق العوينات والفرافرة تضاهي شبكات الطرق في القاهرة؛ وهو الأمر الذي يفتح الباب مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المنطقة الهامة.



مصنع البطاطس يعمل به 2200 عامل؛ فضلا عن أن الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية يعمل بها 4 آلاف عامل.



المرحلة الأولى لمصنع البطاطس تضم عماية تشوين البطاطس ثم مرحلة الغسيل؛ وإزالة الحصى عن طريق الكثافة النوعية؛ ثم مرحلة التقشير التي تعد واحدة من أهم المراحل؛ موضحا أن عملية التقشير تتم بالبخار ودون أي تدخل يدوي.



تأتي بعد ذلك عملية غسيل البطاطس؛ ثم مرحلة الفرز الإلكتروني قبل التقطيع؛ ومرحلة التقطيع عن طريق دفع المياه، مشيرا إلى أنه عقب مرحلة الغسيل تبدأ عملية استخلاص النشا من البطاطس ليتم استخدامه كمنتج منفصل، يتم بعد ذلك مرحلة التجفيف، ثم مرحلة القلي على درجة حرارة 190 درجة مئوية؛ والزيت المستخدم هو زيت النخيل ويمر بثلاث عمليات فلترة قبل استخدامه.



يتم بعد ذلك مرحلة التجميد من 28 إلى 32 درجة مئوية؛ ثم مرحلة تعبئة الأكياس والتخزين في الثلاجات تمهيدا لنقلها للأسواق.



سيكون هناك محطة قطار سريع موجودة في منطقة توشكى؛ فضلا عن المنطقة الصناعية في توشكى وجميعها عوامل لتعزيز الاستثمار للقطاع الخاص.



عملية حصاد البطاطس والقمح بمنطقة شرق العوينات تتم ذلك بأحدث الوسائل الحديث وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الاستفادة بحجم المحصول وتلافي أعمال الهدر



محاصيل مشروع شرق العوينات



من أهم المحاصيل التي تُزرع بهذه المنطقة البطاطس والقمح والذرة والبصل والتمور.

أغلب هذه المحاصيل تصدر إلى الخارج.



تنتشر في أراضي المشروع زراعات المانجو والجوافة والليمون والبرسيم واللوبيا والعدس والفول الصويا والفول السودانى والسمسم والكركديه والقطن والذرة الصفراء والكمون والينسون والنعناع والثوم والعرقسوس والبردقوش والبلح والتين والرمان والبرتقال.



زراعة القمح فى مشروع شرق العوينات



تحتل منطقة شرق العوينات المركز الأول بمصر في زراعة القمح بمساحة إجمالية ١٨٦ ألفًا و٢٧٧.٦ فدان.

تحقق إنتاجية القمح في أراضي المشروع متوسط عام 18 إردبا للفدان.



تعتمد زراعة القمح على الأصناف المحلية من المحصول.



يتميز القمح في شرق العوينات بالجودة وانخفاض معدلات الرطوبة به.



القمح في شرق العوينات يعتمد على الأصناف الأكثر تحملا للجفاف والظروف البيئية غير المواتية.



زراعة القطن فى شرق العوينات



نجحت منطقة شرق العوينات في زراعة ١٠٠٠ فدان من الأقطان قصيرة التيلة بمنطقة من نوعى «ليما» و«إيسا».



أثبتت التحاليل الفنية لجودة الأقطان أن قطن شرق العوينات يتفوق على أجود الأقطان العالمية؛ خاصة أقطان أوزبكستان عند تصنيعها وإنتاج الغزل.



زراعة النخيل فى مشروع شرق العوينات



تضم المنطقة أكبر مزرعة للتمور على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 2.5 مليون نخلة لأصناف مطلوبة في الخارج .

تتميز منتجات التمور في شرق العوينات بأن لها قيمة سعرية مرتفعة تعادل 5 أضعاف سعر الطن الحالى في مصر؛ ومنها صنف بلح المجدول الشهير وتمر البرحى.

هذه الأصناف من التمور هي أصناف نادرة في مصر نظرًا لأن 16% من إنتاج مصر هو أصناف نصف جافة.

تخطط الدولة للتوسع في زراعة النخيل المتميز في إنتاجية التمور والمطلوبة دوليا.

هناك توسع في زراعة الأصناف المطلوبة تصديريًّا؛ ومنها المجدول والبرحى، ومن المقرر إنشاء محطات تعبئة في مناطق الإنتاج ومصانع لتمور الدرجة الثانية، التي لا يتم تصديرها بحالتها لتعظيم قيمتها المضافة وإدخالها ضمن منتجات صناعية متعددة.

هذه المزرعة من نخيل التمور سيكون بها أصناف معدلة وراثية ومقاومة للآفات، مع إيجاد صنف يلائم التصدير؛ خاصة من حيث الأحجام والأصناف والأشكال.

تخطط الدولة من خلال مراكزها البحثية استنساخ أصناف نادرة من التمور في هذه المزرعة. كما تضم المنطقة أكبر مزرعة للتمور على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 2.5 مليون نخلة.