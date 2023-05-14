الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأبطال فيلم "تاج" لـ تامر حسني

تامر حسني
تامر حسني

انضم عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف إلى الفنان تامر حسني، للمشاركة في فيلمه الجديد "تاج" الذي يعكف على تصويره حاليًا للمنافسة به في دور العرض المصرية والعربية كأول فيلم "سوبر هيرو" طويل بتقنيات عالمية.

وانضم للفيلم كل من: الفنان محمد لطفي، الذي يقدم دور أكشن جديد، كما تقدم دينا الشربيني مفاجأة كبيرة في العمل، حيث انضمت لفريق عمل الفيلم بعد اعتذار هنا الزاهد، ومي عمر، عن الدور نفسه، كما انضم علاء مرسي، لتقديم دور جديد ومختلف، فيما تجري مفاوضات لانضمام الفنان الكوميدي محمد ثروت، في دور شرف في العمل الجديد.

يأتي ذلك بعد أن انضمت الفنانة هالة فاخر رسميًا، لفريق عمل فيلم "تاج"؛ لتقديم دور مهم في العمل، والفيلم من تأليف وبطولة الفنان تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

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